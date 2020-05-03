AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 500 bin 379'a ulaştı.

En çok vaka görülen ülke, 1 milyon 160 bin 840 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 245 bin 567 ile İspanya, 209 bin 328 ile İtalya, 182 bin 260 ile İngiltere, 168 bin 396 ile Fransa, 164 bin 967 ile Almanya, 134 bin 687 ile Rusya, 124 bin 375 ile Türkiye, 97 bin 424 ile İran ve 97 bin 100 ile Brezilya izledi.

İTALYA'DA CAN KAYIPLARINDA DÜŞÜŞ

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 174 artarak 28 bin 884’e yükseldi.

Ülkede iki aydan fazla süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 100 bin 179'a geriledi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 210 bin 717 oldu. İyileşenlerin sayısı ise bugün 1740 artarak 81 bin 654'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısının 174 kişi artarak toplamda 28 bin 884'e yükseldiği belirtildi. Bu rakam, 14 Mart’tan bu yana kaydedilen en düşük günlük ölü sayısı oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1539 olan sayının bugün 1501'e gerilediği kaydedildi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 2 milyon 153 bin 772 test yapıldığı bildirildi.

Bu arada, İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, ülkenin kuzeyindeki Parma kentindeki Maggiore Hastanesi’nde Kovid-19 hastaları için ayrılan bölüm hasta yoğunluğunun düşmesiyle kapatıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde hastanedeki doktor ve hemşirelerinin bölümün kapatılmasını kutladıkları görüldü.

İTALYA YARIN "2. AŞAMA"YA GEÇİYOR

Avrupa'da salgından ilk ve en çok etkilenen yer olan İtalya, yarından itibaren Kovid-19 acil durumunda yeni bir evreye giriyor.

Başbakan Giuseppe Conte’nin “Virüsle birlikte yaşanılacak dönem: 2. Aşama” olarak tanımladığı ve yarın başlayacak dönemle inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörlerindeki 4,4 milyon kişinin işbaşı yapması bekleniyor.

Halihazırda zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmanın yasak olduğu ülkede yarın itibariyle bu kısıtlama da bir nebze gevşetilecek. Buna göre, insanların evlerinden uzakta, park ve bahçelerde spor yapması ile aile yakınlarını sosyal mesafe şartları çerçevesinde ziyaret etmesine izin verilecek.

Toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske takmanın zorunlu olacağı ülkede, büyük kentlerdeki metro ve belediye otobüsleri de virüs yayılma riskine karşın yarı kapasiteyle hizmet verecek.

Hükümetin 26 Nisan'da çıkardığı kararnameye göre, müzeler, kütüphaneler 18 Mayıs'tan, restoran, kafe ve kuaför salonları ise 1 Haziran’dan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Başbakan Conte, önlemleri gevşeteceğini duyurduğu açıklaması sırasında, virüsle birlikte yaşanılacak bu dönemde yayılmanın artması durumunda eski sıkı tedbirleri geri getirebilecekleri uyarısında da bulunmuştu.

FRANSA'DA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 895'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 387 artışla 202 bin 54'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 3 bin 819'u yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 815 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 25 gündür düşmeye devam ediyor.

İyileşen kişi sayısı da 245 artarak 50 bin 784'e çıktı.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde 135 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 15 bin 583'e, bakımevlerinde ise 9 bin 312'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 24 bin 895 oldu.

1 MİLYON KİŞİYE PARA CEZASI

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, 17 Mart'tan bu yana serbest dolaşım sınırlandırılması kurallarını ihlal eden 1 milyon kişiye para cezası kesildiğini belirtti.

- Belediye başkanları, Macron'dan okulların daha geç açılmasını istedi

Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi belediye başkanları Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a mektup göndererek, okulların 11 Mayıs'ta değil daha ileri bir tarihte açılmasını talep etti.

KOVİD-19 TEDBİRLERİ GEVŞETİLECEK

Fransa, Kovid-19 tedbirlerinin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasına karar vermişti. Serbest dolaşımın sınırlandırılmasının 11 Mayıs’ta kaldırılması kararlaştırılırken, aynı tarihten itibaren kreş, ilk ve ortaokullar kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak. Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verilirken, hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu olacak.

Ülkede 11 Mayıs'ta kafe ve restoranların dışında iş yerleri ve mağazalar açılacak. Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmanın zorunlu olacağı ülkede 100 kilometrenin üzerindeki seyahatlere zorunlu hallerde izin verilecek.

Küçük müzeler ve kütüphanelerin de açılacağı 11 Mayıs'ta, ibadet yerleri açılabilecek ancak 2 Haziran'a kadar toplu ibadetlerin yapılmasına izin verilmeyecek.

İNGİLTERE'DE SON 24 SAATTE 315 CAN KAYBI

İngiltere'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 446'ya yükseldi.

Başbakan Yardımcısı Michael Gove'un günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 315 artışla 28 bin 446'ya çıktı.

Ülkede bir günde yapılan test sayısı 76 bin 496 olurken, Kovid-19 vakalarının sayısı 4 bin 339 artarak 186 bin 599'a yükseldi.

İngiltere'de toplam test sayısı da 1 milyon 206 bin 403'e çıktı.

"NORMALLEŞME" SÜRECİ

Gove, Başbakan Boris Johnson'ın bu hafta içinde halka, kısıtlamaların kalkış takvimi hakkında kapsamlı bilgi vereceğini söyledi.

Johnson geçen hafta yaptığı açıklamada halkın çabaları ve fedakarlıklarının etkisinin görüldüğünü, hastaneye kabul ve yoğun bakımdaki kişi sayılarının düştüğünü belirterek, "Bu hastalığın zirve noktasını geride bıraktık ve eğimimiz aşağıya doğru. Uzun vadede umutlu olmak için birçok nedenimiz var." demişti.

Johnson, salgında ikinci bir dalganın "kalıcı ekonomik hasara" neden olabileceği uyarısında bulunarak, bu nedenle hükümetin, "ekonomiyi kademeli olarak açması gerektiğini" kaydetmişti.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1711 artarak 67 bin 494'e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 162 bin 164'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 67 bin 494'e yükseldi.

ABD'yi, 245 bin 567 vakayla İspanya, 209 bin 328 vakayla İtalya ve 182 bin 260 vakayla İngiltere takip ediyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise New York, 319 bin 213 vaka ve 24 bin 368 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 123 bin 717 vakayla New Jersey ve 66 bin 263 vakayla Massachusetts takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyona yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı ise 173 bin 910'a yükseldi.

İSPANYA'DA 164 CAN KAYBI

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 164 artarak 25 bin 264'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Buna göre, ülkede dün 276 olarak açıklanan günlük ölü sayısındaki artış bugün 164'e düşerken, bunun 18 Mart'tan bu yana Kovid-19 hastalarında günlük en düşük ölüm artışı olması dikkati çekti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 25 bin 264'e ulaştı.

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 838 artışla 217 bin 466'ya çıktığını açıkladı. Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşme sayısı son 24 saatte 1247 artışla 118 bin 902 oldu.

Salgından en fazla etkilenen iki özerk yönetimden, başkent Madrid'de ölü sayısı 8 bin 332'ye, vaka sayısı da 62 bin 205'e çıkarken, Katalonya'da bu sayılar 5 bin 185 ölü ve 50 bin 234 vaka olarak güncellendi.

Ülkede, iyileşenlerin sayısının yeni vakaların üzerinde çıkmaya devam etmesinin yanı sıra ölü ve vaka sayısındaki eğrinin aşağı yönlü gidişi salgınla mücadelede umutlandırdı.

Kovid-19'a karşı mücadelede gelen olumlu verilerden dolayı, ülke genelinde dünden itibaren spor yapmak ve dolaşmak için belirli saat aralıklarında ve kısıtlı alanlarda sokağa çıkılmasına izin verilmeye başlanmıştı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 14 Mart'ta ilan ettiği ve 9 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü halin şartlarını gevşetmesine rağmen 23 Mayıs'a kadar uzatacağını açıklamıştı.

KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİ

Ülkede, yarından itibaren iş hayatı ve sosyal hayatta "kademeli normalleşme" süreci başlıyor.

Hükümet, kademeli normalleşme sürecinin "4 aşamalı" olacağını açıklarken, yarın başlayacak "0 seviyesi" kapsamında ülkedeki restoran ve küçük işletmeler yarım randımanlı açılacak. Seat, Ford gibi araba üretim şirketleri de yarından itibaren kısıtlı seviyede fabrikalarını açacak.

Kovid-19 salgının en az görüldüğü Balear ve Kanarya adalarında bulunan 4 adada ise doğrudan "1. seviyeye" geçilecek. Buralarda pazar yerleri, kafeteryaların terasları ve kütüphaneler açılacak, sınırlı sayıyla açık kültürel aktivitelere izin verilecek.

Kovid-19'da aşı bulunmadan tam normalleşmeye geçilmeyeceğini, ekonomik gerekçelerle gevşetilen önlemlerin ikinci dalga salgına neden olabileceğini her seferinde vurgulayan hükümet, "yeni normalleşmeler" adını verdiği 4 aşamalı sürecin haziran sonunda tamamlanmasını öngörüyor.

İRAN'DA 47 CAN KAYBI

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 6 bin 203'e yükseldi.

İran’da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 47 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu, ölenlerin sayısı 6 bin 203’e yükselirken, vaka sayısı 97 bin 424 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saat içerisinde 976 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 47 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 97 bin 424’e, ölenlerin sayısının ise 6 bin 203’e yükseldiğini açıkladı.

Cihanpur, ülkedeki 78 bin 422 hastanın ise iyileşip taburcu olduğunu söyledi. Şu ana kadar 496 bin 273 korona virüs testi yapıldığını belirten Cihanpur, hastanelerde 2 bin 690 kişinin yoğun bakımda olduğunu ifade etti.

FRANSA'DA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 135 artarak 24 bin 895'e yükseldi.