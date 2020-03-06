06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İddianameye göre hastanede yaşanan bazı olaylar nedeniyle şüpheli Yavuz Sümter, Kaan Erol'a karşı husumet besliyordu. Bu nedenle olay günü Erol’un nöbetçi olduğu gece saat 03.30'da hastaneye gitti.
KÜÇÜK BALTA VE BIÇAKLA HASTANEYE GİTMİŞ
Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, sırt çantasında da küçük bir balta ve olayda kullandığı bıçak vardı. Görevli olmamasına rağmen hastaneye giden Sümter, Kaan Erol’un bulunduğu odaya girerek bıçakla vurmaya başladı. Erol'un vücudunda 75 bıçak darbesi tespit edildi.
ÇOKLU ORGAN YARALANMASINDAN HAYATINI KAYBETTİ
Adli Tıp Kurumu raporunda, Erol'un kesici-delici alet yaralanmasına bağlı kot kesikleri ile birlikte çoklu organ yaralanmasından kaynaklı iç ve dış kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
"SÜREKLİ HAKARET EDİYORDU"
Şüpheli Yavuz Sümter ifadesinde, yaklaşık 3 aydır birlikte çalıştığı Kaan Erol'un kendisinden kıdemli bir asistan olması nedeniyle sürekli olarak aşağılayıcı hakaretlerde bulunduğunu öne sürdü. İfadesinde, konuşmak için hastaneye gittiğini, bu sırada maktulün aşağılaması, hakaret, tehdit ve darp etmesi üzerine bıçakla vurduğunu iddia etti.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ
Savcılık, şüphelinin olay günü daha önceden öldürmeye karar verdiği ve temin ettiği bıçakla maktulü canavarca hisle yaklaşık 75 kez bıçaklayarak öldürdüğü belirtilerek ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasını istedi.
OLAYIN VEHAMETİNİ ORTAYA KOYUYOR
Erol ailesinin avukatı Aydın Egemen, “11 Ekim 2019 tarihinde Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde henüz 26 yaşındaki doktor Kaan Erol’un öldürülmesi soruşturması tamamlandı. Sanık hakkında tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek bir kamu görevlisine karşı nitelikli insan öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemli dava açıldı. İddianame ve otopsi raporu suçun vehametini ortaya koymuştur. Ailenin tek arzusu adaletin bir an önce yerini bulmasıdır" dedi.
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