12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Silivri depreminden sonra ilçedeki 3 bine yakın binada oturan ev sahipleri, Avcılar Belediyesi'nden gözleme dayalı yapılarında kontrol yaptırırken, büyük bölümüne "1999 depreminden önce yaptırılan binaların tamamına yakını günümüzdeki deprem yönetmenliğine uygun değil. Binanızın kentsel dönüşüm kapsamında yenilenebilmesi için gerekli desteği alabilmeniz yapı şirketlerinin yapacağı performans testi raporu almanız gerek" uyarısı yapılmıştı.
Bunlar arasında bulunan Avcılar'daki Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan 8 daireli Ünal Apartmanı sakinleri de daha önce 1999 depreminden etkilendiğini belirttikleri binalarının yenilenmesine karar verdi. Binanın kentsel dönüşüm yasası kapsamında destekten yararlanabilmesi amacıyla da bir yapı şirketinden 'Performans testi' yaptırılması istendi.
Anlaşılan şirketin görevlileri binadaki betonun sağlamlığını ölçmek için karot testi yapmak üzere geldi. Ancak, binanın alt tarafındaki 2 iş yerindeki kiracılar, kentsel dönüşüm ardından küçülecek iş yerleri için işyeri sahiplerinden aynı kirayı ödemeyi kabul etmeleri konusunda kendilerine yardımcı olmadığını savunarak, gelen görevlilerin çalışmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
Bunun üzerine polisten yardım istendi. Avcılar Polis Merkezi'nden gelen görevliler, kiracı ve bina sakinleri ile görüşerek, taraflardan haklarını yasalar kapsamında arayabileceklerini, gerekirse hukuki yollara başvurabileceklerini belirterek, karot örnekleri almak üzere gelenlerin engellenmemesini istedi. Polisin devreye girmesi üzerine görevliler yaklaşık yarım saatlik çalışma ile karot örnekleri aldı. Alınan karot örneklerinde midye kabukları göze çarptı.
KİRACILAR VE BİNA SAKİNLERİ NE DİYOR?
Binadaki birçok konutun sahibi İhsan Ünal, binanın 1999 depreminde 'Orta hasarlı' olduğunu, bugüne kadar idare ettiklerini anlatırken, "Kentsel dönüşüme geçireceğiz. İki kiracı karşı çıkıyor. Bize bina bittiğinde yine aynı yere, aynı kirayla geleceğiz diyorlar" diye konuştu.
Ünal Apartmanı'nın altındaki pastanede 13 yıldan bu yana kiracı olan Celal Kaya, şunları kaydetti:
"Mağdur olmamak için mal sahibine bina tamamlandıktan sonra işyerimize dönelim diyoruz. Avukatımız da bunun yasal hakkımız olduğunu söylüyor. İş yerini kiralayanlar olarak mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Kentsel dönüşüme karşı değiliz. Bizim sorunumuz; mağduriyetin giderilmesi. İkinci kiraya geçildiğinde yüksek kira istemeyi düşünüyorlar. Şimdi 6 bin TL kira ödüyorum. Kentsel dönüşümden sonra iş yeri küçüleceği halde 8-10 bin TL arası talep ediyorlar. Devletin bizim de mağduriyetimizi gidermesi gerekiyor. Polis gücüyle geliyorlar. Tahliye kararı olması gerek. 13 yıldır kira ödüyoruz. Burası kiralıksa kullanma hakkı da bizde."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!