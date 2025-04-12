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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLER: Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı, Isparta haberleri | Son dakika haberleri

        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!

        Isparta'da, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli olan 35 yaşındaki komiser Nazım Akkoyun, otomobilinin dereye uçtuğu kazada hayatını kaybetti. Akkoyun'un cenazesinin, yarın öğle vakti memleketi Diyarbakır'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:34 Güncelleme: 12.04.2025 - 13:01
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        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
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        Isparta'da kaza, saat 00.30 sıralarında Emre Mahallesi Gökçay Mesirelik Alanı yolunda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Nazım Akkoyun’un (35) kontrolünü yitirdiği otomobil, dereye uçtu.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Nazım Akkoyun, 35 yaşında hayatını kaybetti.
        Nazım Akkoyun, 35 yaşında hayatını kaybetti.

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Nazım Akkoyun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Nazım Akkoyun'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        DİYARBAKIR'DA UĞURLANACAK

        Nazım Akkoyun'un cenazesinin, yarın öğle vakti memleketi Diyarbakır'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

        EMNİYET MÜDÜRÜNDEN TAZİYE MESAJI

        Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, kazayla ilgili yayımladığı taziye mesajında, "Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli komiser Nazım Akkoyun, 12 Nisan 2025 tarihinde ilimizde bulunan Gökçay Mesire Alanı mevkiinde istirahatli olduğu sırada geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize sabır ve baş sağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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        #ısparta
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