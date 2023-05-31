Yol verme kavgasında kurşun yağdırdı!

DHA

İstanbul'da dün, gece saatlerinde iddiaya göre kullandığı araçla ters yönden gelen bir sürücü ile seyir halindeki diğer sürücü arasında yol verme tartışması çıktı.

SOKAKTA KAVGAYA GİRİŞTİLER DHA'da yer alan habere göre otomobillerden inen sürücüler ve yanlarında bulunan kişiler sokak ortasında kavga etmeye başladı.

ATEŞ AÇTI: 1 KİŞİ YARALANDI Olayda bir kişi silah çıkartarak ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAY KAMERAYA YANSIDI Bir kişinin yaralandığı kavga anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde kalabalık grubun kavga ettiği, ardından silahların patladığı ve bir kişinin yerde yaralı olarak yattığı anlar yer alıyor.