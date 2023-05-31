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Yol verme kavgasında kurşun yağdırdı!

İstanbul Güngören'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralandığı kavga anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti

Giriş: 31.05.2023 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: İstanbul Güngören'de yol verme kavgası! Kurşun yağdırdı bir kişi yaralandı
DHA

İstanbul'da dün, gece saatlerinde iddiaya göre kullandığı araçla ters yönden gelen bir sürücü ile seyir halindeki diğer sürücü arasında yol verme tartışması çıktı.

SOKAKTA KAVGAYA GİRİŞTİLER

DHA'da yer alan habere göre otomobillerden inen sürücüler ve yanlarında bulunan kişiler sokak ortasında kavga etmeye başladı.

ATEŞ AÇTI: 1 KİŞİ YARALANDI

Olayda bir kişi silah çıkartarak ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Bir kişinin yaralandığı kavga anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde kalabalık grubun kavga ettiği, ardından silahların patladığı ve bir kişinin yerde yaralı olarak yattığı anlar yer alıyor.

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