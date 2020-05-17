İHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması sınırlandırılan ayakkabı boyacısı 68 yaşındaki Ahmet Toygar, 1 ay önce sokakta olduğu için kendisine 392 lira ceza yazan polis ekiplerine görevlerini yaptıkları için teşekkür etmişti.

İHA'nın haberine göre, 1 ay sonra sokağa çıktığını ifade eden Toygar, “Ben ayakkabı boyacılığı yaparak geçimimi sağlıyorum. 1 ay önce pazara çıkarken ceza yemiştim. Daha yeni dışarı çıkıyorum. Ayakkabı boyayarak bize verilen zamanı geçireceğim. Başka yapacağım bir şey yok” diye konuştu.