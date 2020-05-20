Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ailesiyle yaşayan genç, odasında ölü bulundu.
Dutlubahçe Mahallesi 751 Sokak'ta yaşayan Ercan ile Yasemin Varol, yatağında uyuyan 22 yaşındaki oğulları Kemal Can Varol'un rahatsızlandığını fark edince durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Varol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, Varol'un cansız bedeninde herhangi bir darp ya da kesik izine rastlamadı.
Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada anne Yasemin Varol, "Hayır, oğlum ölmüş olamaz. Hadi uyan güzel yavrum. Daha görecek çok günlerimiz var. Yalvarırım bir daha kontrol edin" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Ercan Varol ise çok üzgün olduklarını belirterek, "Oğlum son günlerde kol ve omuz ağrıları çekiyordu. Ancak yeni tip koronavirüs nedeniyle hastane gitmekten çekindik. Dünyam başıma yıkıldı. Gencecik oğlum ellerimizin arasından kayıp gitti" diye konuştu.
Varol'un komşusu Caner Karakova ise, Kemal Can'ın sessiz ve çevresine saygılı bir genç olduğunu, ölümünden dolayı üzüntü duyduklarını kaydetti. Varol'un cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.
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