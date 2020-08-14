AA

Vali Erin, kentteki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kimseye haber vermeden giderek, hastanelerde yaşanan yoğunluğu gözlemledi.

AA'nın haberine göre poliklinik önünde sıra bekleyen Vali Erin, acil servisleri de gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Kovid-19 testlerinin yapıldığı kısımları inceleyen Erin, hastanelerde salgın kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

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