İHA

Olayda, Pınar Gültekin’in Perşembe günü kardeşi Sibel Gültekin ile görüştükten sonra bir daha telefonlara cevap vermediği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, İstanbul’da yaşayan kardeşi Sibel Gültekin ve annesi Şefika Gültekin'in de hem emniyet, hem de jandarma ekiplerine kayıp Pınar Gültekin’in bulunması için müracaatta bulunduğu kaydedildi.

Pınar Gültekin’in Ula Akyaka Mahallesi'nde kaldığı evde de sessizlik hakim olurken, aile Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığına geldi.