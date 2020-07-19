İHA

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 3 gündür kayıp olan 27 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları sürüyor.

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 3 gün önce telefonda kız kardeşiyle görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan

27 yaşındaki Pınar Gültekin'i bulmak için çalışmalar sürüyor.

Kız kardeşi Sibel Gültekin, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümünde kaldığı derslerden geçmek için çalıştığını bize söyledi. Akyaka'da kendi evinde kalıyordu. Kardeşimle en son Perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Bana Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve ulaşamadık" dedi.

Kardeşiyle ilgili gerekli yerlere kayıp başvurusunda bulunduklarını belirten Sibel Gültekin, "Muğla merkezde bir kafenin önünde görüldüğü, cuma günü de Akyaka mezarlıkta görüldüğü söylendi" diye konuştu.