3 genç 14 gündür aranıyor! Tam 35 milyon metreküp! Baraj boşaltılacak!

Ramazan Bayramı tatilinde, 21 Nisan günü, Diyarbakır'dan geldikleri Tunceli 'de, doğal güzellikleriyle öne çıkan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) içinde olduğu otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkiinde, sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu.

DHA'da yer alan habere göre otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu. Kayıp gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Konya, Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ile farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı.

Çalışmaların sonuç vermeyince Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün su seviyesini düşürmek için dün akşam saatlerinde baraj kapakları, Valilik talebiyle açıldı. Arama çalışmaları 14'üncü günde de devam ediyor.

Arama çalışmalarının yapıldığı Uzun Çayır Baraj Gölü'nde ve Mameki Köprüsü ayaklarında 1 metrelik su düşüşünün olduğu gözlemlendi. Tahliye işleminin başladığı akşam saatlerinden itibaren Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama yapan ekip sayısı artırıldı.

Aramalarda, helikopter, insansız hava aracı, su altı arama robotu, dron ile botlar kullanılıyor. Su altında dalgıçlar, Emniyet Su Altı, JÖAK ve JAK ekipleri, 'Yandan taramalı Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla arama yapıyor. Gönüllü ekipler, su kenarında gözlem yaparken, botlu ekipler yüzeyde aramalarını gerçekleştiriyor.

"BULMAYI UMUYORUZ"

Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) Başkanı Mehmet Bidav, "Baraj kapakları su seviyesinin düşmesi ve bizim arama alanlarımızı biraz daha daraltmak amacıyla açıldı. Vali Bey, inisiyatif kullandı. Yaklaşık 35 milyon metreküp su boşaltılacak. Kıyı alanlarında boşalma olacak. Biz bu arada kontroller yapacağız. O gençleri bulmayı umuyoruz.

"55 KİLOMETREKARELİK ALANDA ARIYORUZ"

Yaklaşık 55 kilometrelik alanda arama gerçekleştiriyoruz. Böylece 17 kilometresini kontrol edip diğer alanlara yöneleceğiz. Dün saat 20.30'dan itibaren baraj kapaklarının açılmasından sonra su seviyesi yaklaşık 80 santimetre düştü. Bu bizim aramalarımızı kolaylaştırıyor. Umudumuz o ki biz bunu kısa sürede sonuçlandıracağız" dedi.