Olayda, ilçenin Aşağı Kışlacık Mahallesi'ndeki bahçelerinde Selami Demir (22),ailesiyle birlikte çay topladı. Ağabeyi Mehmet Demir'in bahçede ilkel teleferiğe yüklediği çayı, teleferiğin diğer ucunda boşaltmaya çalışan Demir elektrik akımına kapıldı.

AA'nın haberine göre, Mehmet Demir, bir süre sonra seslendiği halde cevap alamayınca yanına gittiği kardeşinin hareketsiz yattığını fark etti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Of Devlet Hastanesine kaldırılan Demir'in, olay yerinde öldüğü belirlendi.

Demir'in cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.