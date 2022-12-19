TIR ve hafif ticari araç çarpıştı! Feci kaza: 4 ölü!

Şırnak'ta kaza, öğle saatlerinde Cizre- Silopi yolunda meydana geldi. K.Ç.'nin kullandığı TIR ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı.
İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
DHA'da yer alan habere göre hafif ticari araçtaki Nurettin Üstev ile Orhan Bayram, kaza yerinde hayatını kaybetti.
ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar Zafer Üstev, M.K. ve S.E. ise ihbarla gelen sağlık görevlilerince Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 KİŞİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedaviye alınan yaralılardan Zafer Üstev ve M.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.