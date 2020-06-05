Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararının iptal edilmesinin ardından vatandaşlar yollara düştü. Haftalar sonra kısıtlamanın olmamasını fırsat bilen vatandaşlar mesai bitimine yakın İstanbul’un çeşitli noktalarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

İHA'nın haberine göre, TEM Otoyolu İstoç mevkiinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluğun etkisiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TEM’de oluşan yoğun ise havadan drone ile görüntülendi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!