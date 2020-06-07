Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir hayvansever tarafından tedavi için getirilen sokak kedisi, hamile olduğu anlaşılınca sezaryenle, sadece 10 gram ağırlıkta ve 10 santimetre boyunda yavru dünyaya getirdi.
Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi’ne geçen hafta sonu tedavi edilmek ve kısırlaştırılmak için getirilen sokak kedisinin, yapılan ön kontrolde hamile olduğu tespit edildi. Merkezde bulunan 2 veteriner, kedilerin normal şartlarda 60 gün ve sonrasında doğum yapmasına rağmen kedinin sağlık durumu kritik olduğu için yavrusunun sezaryenle alınmasına karar verdi. 30-35 günlük gebe olan sokak kedisi acil ameliyata alındı. Sezaryenle kedinin yavrusu alındı.
10 SANTİM VE 10 GRAMLIK 'MUCİZE'
Sadece 10 santimetre uzunluğunda ve 10 gram ağırlığında "Mucize" adı verilen bebek kedinin yaşatılması için çaba harcadı. Kediler normalde 70-110 gram arasındaki bir ağırlıkla doğuyor. Sadece 10 gramlık "Mucize", her yeni doğan kedi gibi görmediği ve duymadığı için sağlık ekibi tarafından özenle annesinden süt emmesi için yaklaştırılıyor.
HER YENİ GÜN GRAM GRAM YAŞAMA TUTUNUYOR
Seyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Evren Sonyürek, yavru kedinin emme refleksi geliştiği için yaşama şansının yükseldiğini söyledi. Her gün gram gram büyüyen yavru kediye, görmeye, duymaya ve kendi başına beslenebilecek duruma gelene kadar özel bakım uygulanacağını aktaran Sonyürek, yavru kedinin daha sonra Seyhan Belediyesi'nin ilçe genelindeki 84 sokak hayvanlarını besleme noktalarından birinde doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti.
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