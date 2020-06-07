İHA

Tatvan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada “İlçede Deniz Apartmanı Sitesi Deniz Apartmanı A Blok adresinde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle, ilgili maddeler kapsamında binanın karantinaya alınmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İHA'nın haberine göre, karara uymayanlar için para cezasının uygulanacağı belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi: "Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar alınmıştır."

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