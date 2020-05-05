Merkeze bağlı Yazlık köyünde, A.D (58) ile kardeşi Murat D. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine A.D, tabancayla kardeşine ateş etti. Murat D, olay yerinde hayatını kaybetti.

A.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.