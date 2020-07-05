İHA

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce 4 Temmuz'da il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

İHA'nın haberine göre açıklamada, “Sahte banknot kullandıkları tespit edilen D.S. ve B.O. isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 adet cep telefonu, 81,24 gram toz şeklinde esrar maddesi, 1 adet ecstasy hap, 34 bin 800 lira sahte banknot ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır.

D.S. ve B.O. isimli şüphelilerin sahte banknotları temin ettikleri F.U. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 8 adet AK-47 şarjörü, 218 adet AK-47 fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 adet av tüfeği fişeği ele geçirilip muhafaza altına alınmıştır. Yapılan operasyonlar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.