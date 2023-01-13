Seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı! 

DHA'da yer alan habere göre tekerlek hızla yokuş aşağı yuvarlanırken, otobüs şoförü aracı durdurup, olası bir faciayı engelledi.

Otobüs garaja çekilirken, kopan tekerleğin yokuş aşağı yuvarlanması, otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.