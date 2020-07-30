Haftalar önce Büyükada'ya getirilen elektrikli araçlar bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı. Araçlar önce Büyükada merkezindeki meydana getirildi. İlk seferin başlayacağı noktaya Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile İETT Genel Müdürü Alper Bilgili de geldi. İlk yolcular araçlara binerek gitmek istedikleri yerlere ulaştırıldı.
DHA'nın haberine göre, araçların gidiş yollarına konulan dubalar ada sakinlerinin tepkisi üzerine sökülürken, onların yerine hız kesici yol kasisleri konulduğu görüldü. Kurban bayramı boyunca elektrikli araçlar ücretsiz hizmet verecek. Sonrasında 13 kişilik elektrikli araçlarla yapılacak seferlerde Adakart sahipleri 3 lira 50 kuruş ödeyecek.
Adakart'ı olmayan ve İstanbulkart kullanacak yolcular ise 12 lira ücret ödeyecek. Ada Taksi'lerde ise Adalılar için taksimetre açılış ücreti 5 lira, kilometre başına ise 3 lira 10 kuruş ücret ödenecek. Turistler için ise açılış ücreti 15 lira ve kilometre başına ücret 12 lira olarak belirlendi.
"DAHA ÇOK DENEME SÜRECİ GİBİ GÖRÜLMESİ GEREKİYOR"
Araçların hareket noktasına gelen Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "Aslında mükemmel yürümüş bir süreç değil. Çünkü bu süreç belirli koşulların zorlamasıyla oluşmuş bir süreç. Ulaşım araçları faytonlardı fakat bir hastalık sürecinden sonra yeni bir safhaya geçmek durumunda kaldık. Adalar yaya öncelikli bir alan. Bizim bakış açımız bu çerçevede. Adalarımıza gelmiş olan ulaşım araçlarımızı resmen başlatmış oluyoruz. Daha çok deneme süreci gibi görülmesi gerekiyor. Eksikleri ve hataları bu süreçte göreceğiz. Taksiler de bayramdan sonra etap etap harekete geçecek. Bugün bildiğim kadarıyla Büyükada'da başlıyoruz. 40 araçla bugün başlıyoruz" diye konuştu.
"DAHA ÖNCE DE GELDİK VE O ZAMAN FAYTONLA GEZMİŞTİM"
Büyükada'ya gelen elektrikli araçların ilk yolcularından Gülçin Baş, "Valla süper bir şey. Halkımıza hayırlı olsun. Ziyaret için geldik. Daha önce de geldik ve o zaman faytonla gezmiştim. Kısmet böyleymiş. Böylesi daha iyi" ifadelerini kullandı.
"BU ŞEKİLDE DAHA İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Şeyda Karaca ise, "Bence daha iyi oldu. Atların durumları sıkıntılıydı. Bu şekilde daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bence gayet güzel bir uygulama olmuş. Şimdilik memnun kaldım" diye konuştu.
"KEŞKE FAYTON TARZINDA ŞARJLI ARABALAR OLSAYDI"
Bazı vatandaşlar elektrikli araçların adalar için uygun olmadığını belirtti. Yollara konulan kasislere tepki gösterenler de vardı. Büyükada'da yaşayan Ümit Demir, "Bu sensörler olmaz. Buradan bisiklet gidiyor. Bisiklet tekeri gelince takla atar. Az önce iki kere kaza oldu. Bunlar adaya olmaz. Dubalara olduğu gibi bunlara da tepki var. Arabalar hiç iyi değil. Dolmuş gibi bunlar. Bu arabalar adaya gitmez. Fayton tarzında şarjlı arabalar olsaydı keşke" ifadelerini kullandı.
BÜYÜKADA'DA 3 HAT HİZMET VERİYOR
Adalar'da toplamda 40 tane 13+1 kişilik, 20 tane 3+1 kişilik araç görev yapacak. Araçlar maksimum 25 kilometre hız yapabilecek. Büyükada'da 3 hat şeklinde çalışacak araçlardan BA-1 koduyla çalışacak Büyükada hattı Çarşı-Tepeköy-Kadıyoran güzergahında, BA-2 kodlu hat Çarşı-Maden-Nizam güzergahında, BA-3 kodlu hat Lunapark Meydanı-Büyüktur güzergahında görev yapacak. HA-1 hattı, Heybeliada'da Çarşı-Akçakoca-İtfaiye güzergahında, HA-2 hattı Çarşı-Çamlimanı güzergahında çalışacak. BU-1 hattı Burgazada'da Çarşı-Kalpazankaya güzergahında çalışacak.
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