10 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de maske satışının yasaklanmasının ardından merdiven altı ürünleri elinde kalan bazı firmalar, hijyenik paket adı altındaki kampanyalar ile satışa devam ediyor. Kolonya, eldiven, antibakteriyel jel ve maskelerin yer aldığı paketler internet üzerinden satılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, e-devlet üzerinden yapılan başvuruyla maskelerin vatandaşa ücretsiz dağıtılacağını açıklamıştı. Ardından merdiven altı üretilen ürünleri elinde kalan bazı firmalar ise, maske satışında hijyenik paket fırsatçılığına başladı. Bazı internet siteleri yaptıkları kampanyalarla kolonya, eldiven, antibakteriyel jel, siperlik, gözlük ve maskeleri paket adı altında fahiş fiyatlara satıyor. Set içinde maske ismi geçmiyor.
'BU VATANDAŞI KANDIRMAKTIR'
Adı kullanılmadan maske satışının yapıldığını söyleyen Tüketiciyi Koruma Derneği TÜKODER İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan, "Bir paket hazırlanıyor ve bu paketin içerisinde çeşitli izolasyon malzemeleri var. Yalnız maskeyi temin edemedikleri için vatandaşlar da grup ürünleri almak zorunda kalıyor. Yasak olduğu halde bu maskenin paket içine dahil edilmesi çok yanlış. Bu bir nevi vatandaşı kandırmaktır. 'Ben size maskeyi veriyorum, yok demiyorum ama karşılığında yanında yüksek fiyatlarla birtakım ürünler takdim ediyorum' demektir. İnsanların sağlıklarını korumaları konusunda birçok temel şeye ihtiyacı olduğu dönemde bunu fırsata çevirenlerin cezalandırılması gerekiyor" dedi.
'YAPTIĞINIZ ALIŞVERİŞTEN SORUMLU DEĞİLLER'
Bu satışların genellikle internet siteleri üzerinden yapıldığını söyleyen Uçan, "Özellikle internet sitelerinin bu tarz paketler oluşturup, sattığını görüyoruz. Tüketici mesafeli yapılan satışlarda 14 gün içerisinde almış olduğu üründe herhangi bir ayıp gördüğü takdirde iade etme hakkına sahiptir. Eğer maske amacına uygun değilse, koruyuculuğu düşükse iade etme hakkına sahipsiniz. Alışveriş yapılan internet sitesinin bu konuda ticari bir unvanı yoksa bu kişilerin mutlaka cezalandırılması gerekiyor. Bu kişiler sizin yaptığınız alışverişten sorumlu da olmuyor" şeklinde konuştu.
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