Ölümünden 14 yıl sonra toprağa verildi! Teşekkürler Kriton

DHA'da yer alan habere göre Dinçmen'in bedeni vasiyeti üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Bilim Dalı'nda genç cerrahların eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla kadavra olarak kullanıldı.

Dinçmen'in 33 yıllık hayat arkadaşı Reyhan Dinçmen cenazeye gelen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri ile sohbet ettiği esnada duygulu anlar yaşandı.

Dinçmen'in naaşı dün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden alınarak doğduğu yer olan Heybeliada'ya getirildi. Dinçmen'in naaşı adada bulunan Rum Ortodoks Mezarlığı'nda Eşi Reyhan Dinçmen, aile yakınlar ve öğrencilerinin katılımlarıyla yapılan törenin ardından toprağa verildi.