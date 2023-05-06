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"Öğretmen kızımın saçını çekti" iddiası... Kurşun yağdırdı!

Bursa'da, ana sınıfında eğitim gören 4 yaşındaki kızı H.Y.´nin, öğretmeni tarafından saçının çekildiğini iddia eden 28 yaşındaki babası Ferdi Y., okula gidip müdür yardımcısı İsmail Küçük´e ateş açtı. Bacağına mermi isabet eden 51 yaşındaki İsmail Küçük yaralanırken, saldırgan okuldan kaçtı. Ferdi Y.'nin okuldan kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş: 06.05.2023 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
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"Öğretmen kızımın saçını çekti" iddiası... Kurşun yağdırdı!
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DHA

Bursa'da olay, dün saat 09.00 sıralarında Karacabey Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu´nda meydana geldi.

AKRABASIYLA OKULA GELDİ

DHA'da yer alan habere göre okulun ana sınıfında eğitim gören 4 yaşındaki kızı H.Y.´nin, sınıf öğretmeni tarafından saçının çekildiğini iddia eden Ferdi Y., akrabası O.Y. (26) ile okula geldi.

ÖNÜNDE YÜRÜYEN MÜDÜR YARDIMCISINA ATEŞ ETTİ

Müdür yardımcısı İsmail Küçük (51) ile konuşan ve öğretmeni şikayet eden, Ferdi Y., Küçük ile okul müdürünün odasına yöneldi. Ferdi Y., bu sırada, bir anda belinden çıkardığı tabancayla önünde yürüyen müdür yardımcısı İsmail Küçük´e ateş etti.

BACAĞINDAN VURULDU YERE YIĞILDI

Bacağından yaralanan Küçük, kanlar içerisinde yere yığılırken, Ferdi Y. koşarak okuldan kaçtı.

SALDIRGAN KAÇTI AMA YAKALANDI

Okuldaki öğretmenler tarafından Karacabey Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alınan Küçük´ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, silahını okulun yakınındaki boş bir araziye atarak kaçan Ferdi Y., ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı.

EV HAPSİ KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Ferdi Y. ile O.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışında gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna, "Yanlışlıkla oldu. Pişmanım" diye yanıt veren Ferdi Y. çıkarıldığı mahkemece, yaşı küçük 4 çocuğu olduğu ve eşinin hamile olması göz önüne alınarak ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

SAVCININ İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI

Soruşturma savcısının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan Ferdi Yaprak, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAÇIŞ ANI KAMERAYA YANSIDI

Ferdi Y.´nin yanında silah olduğunu bilmediğini ve saldırıdan habersiz olduğunu iddia eden O.Y. ise serbest bırakıldı. Öte yandan Ferdi Y. ile akrabası O.Y.´nin okula geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ferdi Y. saldırının ardından koşarak okuldan çıkıp uzaklaşırken, yaralanan müdür yardımcısı İsmail Küçük´ün öğretmenlerin yardımıyla okuldan çıkarıldığı, Ferdi Y. ile birlikte okula gelen O.Y.´nin de yaralı müdür yardımcısına yardım ettiği görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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