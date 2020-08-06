Konya’da reklam ajansı sahibi Emrah Y., bu yılın başlarında lüks otomobili ile bir köpeğe çarpıp ölümüne neden olmuştu. Çarptığı köpeğin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşıp sigorta şirketinin reklamını yaparak tepkilere neden olan Emrah Y., fuhuşa teşvik suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.
Zafer Samancı'nın haberine göre, iddialara göre eşinden bir süre önce ayrılan ve iş arayan 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Ö.Y., önceden tanıdığı Emrah Y.'den iş bulma konusunda yardım istedi. Emrah Y., iddiaya göre kadına ‘ünlüler de oynuyor’ diyerek, para karşılığı soyunulan bir oyunda oynamasını tavsiye etti.
Teklifi kabul etmeyen ve bu konuda Emrah Y. tarafından sürekli rahatsız edildiğini öne süren Ö.Y. suç duyurusunda bulundu. Ö.Y., "Oyunda para karşılığında kıyafet çıkarılıyormuş. Bazı bölgelere dokunarak, kronometre tutularak bir rakam belirleniyormuş. 'Tişörtünü çıkar sana 500 lira vereceğim' deniyormuş, kadın istediği zaman duruyormuş. Bana, ‘Ben seni tanıyorsam sen bu oyundan korkunç zevk alırsın, sen çılgın bir kadınsın' dedi. 'Bu oyunu birçok ünlü oynayıp deli para kazanıyor' dedi. Ben de kabul etmedim ama içime sindiremediğim için şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.
CEZASI ERTELENDİ
Kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Emrah Y. hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, ‘bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek"ten 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Konya 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda Emrah Y., 'cinsel taciz' suçundan beraat ederken, 'fuhuşa teşvik' suçundan iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 5 yıl süreyle ertelendi.
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