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Twitter'da en çok konuşulanlar arasına giren "Emrah Yılmaz" Konya'da aracıyla köpeğe çarptı. Kaza sonucu köpek paramparça olurken, Yılmaz, bu görüntüyü Instagram'dan paylaşması tepki çekti.

Yılmaz'ın fotoğrafa, "Köpeğin yola koşması ile çarpmam arasında geçen süre sanıyorum saniyenin onda biri... Verilmiş sadakamız varmış... Neyse ki Turanlı Sigorta var" notu ise dikkatlerden kaçmadı.