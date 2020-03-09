09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Sancaktepe'de, bir müteahhit sokak üzerinde bulunan binanın sakinleriyle rögardan gelen koku yüzünden tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 2 kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Sancaktepe Safa Mahallesi Cami Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şeker Ş. adlı müteahhit oğullarıyla birlikte, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın sakinleri Seyithan Ö. ve Alican Ö. ile rögardan gelen kokular nedeniyle tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine demir ve sopalarla saldırmaya başladı. Ardından müteahhit Şeker Ş., yanında bulunan silahıyla Seyithan ve Alican Ö.'ye ateş etti. Olayda ağır yaralanan Seyithan ve Alican Ö. ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Seyithan ve Alican Ö. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan müteahhit Şeker Ş. de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şeker Ş.'nin iki oğlu ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemleri aldı.
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