AA

Valilikten yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 2012 yılından bugüne kadar yaklaşık 5 bin 500 kişiye verilen Engelli Sağlık Kurulu raporunun incelendiği belirtildi.

AA'nın haberine göre, açıklamada şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda şahısların sahte doktor raporlarını kullanarak yaklaşık 1 milyon lira kamu zararına yol açtıkları ve vergi muafiyetlerinden yararlanarak 4 araç aldıkları tespit edilmiştir. Muş merkez ve ilçeleri ile 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem yapılmıştır."

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.