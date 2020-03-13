MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan 2 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

AA'nın haberine göre, açıklamada operasyonların kesintisiz devam edeceği de vurgulandı.