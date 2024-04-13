Beşiktaş'ta kritik toplantı! Hasan Arat, Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba toplantı yapıyor - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ta kritik toplantı! Hasan Arat, Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba toplantı yapıyor - Beşiktaş Haberleri

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ağırladığı Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde galibiyet hasreti beş maça çıkan siyah-beyazlılarda kritik bir zirve gerçekleşiyor.

Habertürk'ten Oğuzhan Genç'in haberine göre Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba, müsabakanın ardından 134 numaralı locada toplantı yapmaya başladı.

Kritik zirvede ligdeki kötü gidişat, Fernando Santos'un geleceği ve izlenecek yol haritası masaya yatırılıyor.

🚨Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Samsunspor beraberliğinin ardından Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ile 134 numaralı locada toplantı yapıyor.



📎 @ogzhngenc pic.twitter.com/I3yanDgYbh — Habertürk Spor (@HTSpor) April 13, 2024

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Başakşehir müsabakasının ardından Ümraniye'ye gitmiş ve teknik heyet ile futbolcularla bir araya gelerek uyarılarda bulunmuştu.

TARAFTARDAN İSTİFA ÇAĞRISI Siyah-beyazlı taraftarlar, Portekizli teknik adam Fernando Santos'u istifaya çağırdı. Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta hanesine sadece 2 puan yazdırabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, Portekizli çalıştırıcıya tepki gösterdi. Taraftarlar, müsabakanın 1-1 girilen son dakikalarında "Santos istifa" şeklinde tezahüratlar yaptı.