Beşiktaş'ta kritik toplantı! Hasan Arat, Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba toplantı yapıyor
Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta kritik bir zirve gerçekleşiyor! Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba toplantı yapıyor. Ligde galibiyet hasreti beş maça çıkan ve kötü gidişata dur diyemeyen Kara Kartal'ta Fernando Santos'un geleceği ve yol haritası masaya yatırılıyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ağırladığı Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde galibiyet hasreti beş maça çıkan siyah-beyazlılarda kritik bir zirve gerçekleşiyor.
Habertürk'ten Oğuzhan Genç'in haberine göre Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba, müsabakanın ardından 134 numaralı locada toplantı yapmaya başladı.
Kritik zirvede ligdeki kötü gidişat, Fernando Santos'un geleceği ve izlenecek yol haritası masaya yatırılıyor.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Başakşehir müsabakasının ardından Ümraniye'ye gitmiş ve teknik heyet ile futbolcularla bir araya gelerek uyarılarda bulunmuştu.
TARAFTARDAN İSTİFA ÇAĞRISI
Siyah-beyazlı taraftarlar, Portekizli teknik adam Fernando Santos'u istifaya çağırdı.
Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta hanesine sadece 2 puan yazdırabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, Portekizli çalıştırıcıya tepki gösterdi. Taraftarlar, müsabakanın 1-1 girilen son dakikalarında "Santos istifa" şeklinde tezahüratlar yaptı.