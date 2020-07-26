Alınan bilgiye göre, Yakacık-Adnan Kahveci Metro İstasyonu'nun iniş kısmındaki yürüyen merdivene, 7 yaşındaki Berfin Demir, saçlarından sıkıştı.

AA'nın haberine göre, durumu gören vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu sıkıştığı merdivenden kurtardı.

Çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstasyon yürüyen merdiveni hizmete kapatılarak, bakıma alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.