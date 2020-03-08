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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 2-4 DERECE ARTIYOR

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte alınan son bilgilere göre yurt genelinde hava durumu...

ANKARA: 21, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 21, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 23, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 23, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 23, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 22, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 20, Az bulutlu.

HATAY: 22, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 23, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 22, Az bulutlu ve açık.

SİVAS: 17, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 22, Az bulutlu ve açık.

SAMSUN: 23, Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli.

TRABZON: 17, Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli.

ERZURUM: 10, Az bulutlu ve açık.

KARS: 10, Az bulutlu ve açık.

MALATYA: 19, Az bulutlu ve açık.

VAN: 8, Parçalı bulutlu sabah saatlerinde sisli.

DİYARBAKIR: 22, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 23, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 25, Parçalı ve az bulutlu.