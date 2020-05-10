Mersin’de bir narenciye paketleme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmalarında yoğun dumandan etkilenen ve kafasına sert cisim isabet eden bir işçinin de yer aldığı 7 kişi yaralandı.
Beycan Üçkardeş'in haberine göre, tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü. Narenciye ambalaj kutları, sandıkları ve kartonların bulunduğu fabrikanın arka bölümünde başlayan yangın kısa sürede tesisi sardı. Yangının çıktığı andan itibaren çalışan işçiler kendilerini korku ve panik halinde dışarıya attı.
Bu sırada, tesis sahasında ürün beklemek üzere bulunan çok sayıda tırdan oluşan frigorifik araçlar zarar görmemesi için dışarıya çıkarıldı. Yangının haber alınmasıyla birlikte çok sayıda polis ve jandarma ekibi bölgeye giderek çevrede önlemler alırken, ilk müdahaleyi Mezitli İtfaiye Müfrezesi yaptı. Yangının giderek büyüyüp fabrikayı sarması üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 20 araç çok salıda iş makinesi olay yerine ulaştırıldı.
Alevlerin kısa sürede sardığı tesiste çalışan işçiler de, yangını söndürme çalışmalarına katıldı. İş makineleri dışarıya çıkartılan paketleme ürünlerini yangın alanından uzaklaştırmaya çalışırken, iş makinaları ise fabrikanın duvarlarını yıkarak itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına katıldı.
Yangına müdahalede bulunan itfaiye erlerinden 3 itfaiyeci dumandan etkilenerek olay yerine ulaşan ambulanslarda kısa süre tedavi altına alındı. Söndürme çalışmalarına katılan bulunan 4 işçi de yaralandı. Yüzüne cisim isabet ettiği için yaralanan bir işçi arkadaşları tarafından kurtarılarak ambulansa taşınarak tedavi altına alındı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!