DHA

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmamaları için uyarılar yapılırken, sahillerde oturma, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı.

DHA'nın haberine göre, yasaklara aldırış etmeyen bazı vatandaşlar Maltepe sahilinde bisiklet sürüp yürüyüş yaptı. Nikaha gelen gelin ile damat ve yanındaki iki kişi sahilde bir süre yürüdü.

Yakınları bir kadın "sosyal mesafe" kuralına uymadan damat ile gelinin arasına girerek fotoğraf çektirdi. Sahilde yürüyen, güneşlenen, fotoğraf çektiren birçok kişinin sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

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