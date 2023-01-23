Malta'da canice öldürülmüştü! Pelin'e veda!

Kızıyla en son doğum gününden bir gün önce görüntülü konuştuklarını ifade eden acılı baba, "Bana 'seni çok seviyorum baba' dedi. Ona güller gönderdim ama güllerim soldu. Bu bir cani, en ağır sözleri söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Başka canlar yakmasın" dedi.

Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Çiçek Kaya ise "Bir anne yavrusunu kaybettiyse o anne ölüdür artık. Yavrum Malta'da bir cinayete kurban gitti. Ama ben Malta'nın bütün halkına, devletine, konsolosuna şimdilik teşekkür ediyorum. Onlardan adaletin yerini bulmasını istiyorum.

"ANNELER YANMASIN, PELİNLER GİTMESİN"

Türk halkı da benim çocuğumun yanında olsun, anneler yanmasın. Pelinler gitmesin, mimarlar yanmasın. Kalemler kırılmasın. Bir saat sonra alacaklar, bu anne nasıl dayansın? Türk adaletine de, Malta adaletine de yalvarıyorum, benim çocuğum katili ya öldürsünler, ya güzel bir ceza versinler, ya da bir anne olarak benim elime versinler. Benim çocuğum bir melekti, başarılı bir mimardı" diye konuştu.

"BENİM GÜLÜMÜ SOLDURDULAR"

Çiçek Kaya, "Bana bile bile doğum tarihini sordu. Ben de 18 Ocak akşam saat altıya çeyrek kala dedim. Sabah sekizde bana kara haberi geldi. 4 gündür ne arayan var, ne soran. Çok güzel hayalleri vardı ama bir cani bile bile cinayet işledi. Malta halkı bunun cinayet olduğunu bilsinler. Ceza versinler" dedi. Çiçek Kaya, kızının tabutu başında "Benim yavrumu uçurdular, gülümü soldurdular, benim yavrumu anasından ayırdılar" diyerek ağladı.

"KEFALETLE SERBEST BIRAKILMAMASI İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Pelin Kaya'nın dayısı Aykan Ceylan ise yeğeninin katlinin insanlık dışı bir olay olduğunu ve 30 Ocak'ta ikinci duruşmada delillerin inceleneceğini belirterek, "Oradaki halk da çok büyük destek veriyor, korkuyorlar çünkü orada kefaletle serbest bırakılma ihtimali var. O nedenle onun kefaletle serbest bırakılmaması için bütün gücümüzle, avukatlarımızla savaşacağız. Artık bundan sonraki tek hedefimiz bu" dedi. Pelin Kaya'nın cenazesi kılınan öğle namazının ardından Esenyurt Yeni Mezarlığı'na defnedildi.