Malatya'nın Yazıhan ilçesinin Sürür ile Kömüşhan mahalleleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Yazıhan'ın Sürür ile Kömüşhan mahallerinde oturan 1'er kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 2 mahallede 14 gün süreyle karantina kararı alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallelerin giriş ve çıkışlarında önlem aldı.
Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, karantina süresince halkın zaruri ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtilerek, şöyle denildi:
"Yazıhan ilçemize bağlı Kömüşhan ile Sürür mahallerinde Kovid-19 test sonucu pozitif olan birer vaka tespit edilmiştir. Kırsal mahallelerimizde geleneksel yapımızın temellerinden olan komşuluk ilişkilerinin aktif olması bu bağlamda fiziksel temasın yoğun olması ile birlikte sosyal izolasyonun mümkün olmadığı bir gerçektir. Bundan dolayı Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşımızın çok sayıda kişi ile temas kurduğu değerlendirilmektedir.
Salgının yayılımının önüne geçmek, mahalle ve ilçe toplum sağlığını korumak maksadıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun maddelerince Malatya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu 29 Mart 2020 tarih ve 2020-20 sayılı kararının 2'nci maddesi gereğince 28 Mayıs 2020 tarihinde saat 12.00'den itibaren ilçemiz Kömüşhan ve Sürür mahallelerinin acil sağlık ihtiyaçları hariç 14 gün karantina altına alınmasına, zaruri ihtiyaçların (gıda, ilaç temini vb.) ise Kaymakamlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla karşılanmasına karar verilmiştir."
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