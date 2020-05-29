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Mahkeme, “O paylaşım ve karikatürler ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez”

Yeni Asya Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ve gazetede karikatürleri çizen Halil İbrahim Özdabak’ın FETÖ/PDY terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan aldıkları hapis cezaları ile ilgili gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme, dava konusu olan paylaşım, söz , yazı ve karikatürlerin açık, somut ve yakın tehlike olduğunu belirterek ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar verdi

29.05.2020 - 14:37 | Güncelleme: ABONE OL
yeni asya
Serdar Kulaksız

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aralık 2018 yılında şüpheliler Kazım Güleçyüz ve Halil İbrahim Özdabak hakkında FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün Propagandasını yapmak suçundan dava açıldı.

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti sanıklardan Kazım Güleçyüz’ü 1 yıl 8 ay hapis cezasına, sanık Halil İbrahim Özdabak’ı da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

MAHKEME GEREKÇELİ KARARINI AÇIKLADI

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi verdiği hapis cezaları ile ilgili olarak gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme gerekçeli kararında, sanıkların FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü ve bu örgüte yönetici olan ya da üye olan şahısları masum veya mağdur göstermeye çalıştıklarını belirtti.

Kararda, sanıkların, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ilişkin soruşturma veya kovuşturmaları şahıslara yönelik zulüm olarak göstermeye çalışarak kamuoyunda algı oluşturmaya özen gösterdikleri ifade edildi. Gerekçeli kararda, sanıkların, silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı olduğu kesin dillerle ispatlanan Bylock programını alelade, normal olarak kullanılan bir haberleşme aracı olarak göstermeye çalışarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yönetici ve üyelerinin soruşturma ve yargılamaları sulandırma girişimlerine yardımcı oldukları ifade edildi.

ÖRGÜTÜN PROPAGANDASINI YAPTIKLARI BELİRTİLDİ

Sanıkların FETÖ/PDY Silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek ve övecek, aynı zamanda bu yöntemlerle başvuruyu teşvik edecek şekilde propagandasını yaptıkları belirtildi. Mahkeme, dava konusu olan paylaşım, söz , yazı ve karikatürlerin açık, somut ve yakın tehlike olduğunu belirterek ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar verdi. Sanıkların kabul etmemeleri nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını uygulamayan mahkeme, sanıkların bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu ve yeterli kanaat oluşmadığını belirtilerek cezaları ertelenmedi.

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