Küçükçekmece'de balıkların ve yengeçlerin ölerek kıyıya vurmasının ardından, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, “Küçükçekmece Gölü restorasyon çalışması ile kurtarılabilir. Dip çamuru çok sıkıntılı. Dip çamurunda büyük miktarda azot, fosfor, karbon kaynağı dipte yatıyor.
Bunlar suyu besledikçe sudaki oksijen tükeniyor. Dolaysıyla o çamuru oradan uzaklaştırır ve dereler dere gibi akarsa Küçükçekmece Gölü'nü kurtarabiliriz" dedi.
DHA'nın haberine göre, Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balığın kıyıya vurması üzerine çevrede yaşayan vatandaşlar gölün öldüğünü ve uzun zamandır böyle bir manzarayla karşılaşmadıklarını dile getirmişti.
Balıkların ölü bir şekilde kıyıya vurması üzerine Küçükçekmece Gölü'nün önemli bir sulak alan olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, “Küçükçekmece gölü B sınıfı önemli bir sulak alan. Çok dikkat etmemiz, korumamız gereken bir alan.
Kuşların göç yeri üzerinde olan bir yer. Maalesef 30-40 yıldan beri düzenli aralıklarla burada balık ölümleri ve zaman zaman kuş ölümleri oluyor. Çünkü su 4. sınıf kalitesinde. Yıllardır atık su deposu olarak kullanılmış esasında. Birçok boru yıllardır oraya uzatılmış. Bu yüzden de kirletmişiz" dedi.
“ÇOK KÖTÜ BİR SU KALİTESİ
Gölde bulunan su ile neredeyse hiçbir şey yapılamayacağını belirten Prof. Dr. Albay, "Su Bilimleri Fakültesi olarak yaptığımız araştırmaya göre dışarıdan hiç atık gelmese bile Küçükçekmece Gölü'nü kirletecek karakterde bir atık var. Orası için bir restorasyon çalışması yapılması lazım. Şehrin ortasında bir atık su alanı, bir bomba bulunduramazsınız. Ben bomba diyorum çünkü çok kötü durumda.
Arabanızı yıkayamazsınız, bahçenizde kullanamazsınız, balıkçılık yapamazsınız. Hiçbir şey yapılmaz. Çok kötü bir su kalitesi. Restorasyon çalışması ile kurtarılabilir. Çevre Bakanlığı, Belediye ile bir an önce karar verip bu sulak alanın şehre kazandırılması lazım. Gerçekten İstanbul'a yakışmıyor. 4. Sınıf su kalitesindeki bir suyu şehrin ortasında tutamazsınız" diye konuştu.
BİR AN ÖNCE RESTORASYON ÇALIŞMASININ YAPILMASI GEREKİYOR
Restorasyon çalışması ile gölün kurtulabileceğini ifade eden Prof. Albay, "1930-40 arasında o havzada bin insan varmış. Şu anda 1.5 milyon insan yaşıyor. 1.5 milyon insanın baskısı var orada. Bir an önce restorasyon çalışmasının yapılması gerekiyor. Küçükçekmece Gölü restorasyon çalışması ile kurtarılabilir.
Dip çamuru çok sıkıntılı. Dip çamurunda büyük miktarda azot, fosfor, karbon kaynağı dipte yatıyor. Bunlar suyu besledikçe sudaki oksijen tükeniyor. Dolaysıyla o çamuru oradan uzaklaştırır ve dereler dere gibi akarsa Küçükçekmece Gölü'nü kurtarabiliriz" dedi.
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