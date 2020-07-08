Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün sosyal medyada yaptığı canlı yayında, kucağındaki küçük kıza elindeki sigarayı içirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Betül A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre, adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.