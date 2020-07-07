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Kepazelik! Minik kıza sigara içiren kadın çıldırttı!

Geçen yıl küçük kızına içki içeren annenin görüntüsü infiale yol açmıştı. Şimdi de bir kadının minik bir kızla olan görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntüde minik kıza sigara içirmeye çalışan kadın büyük tepki çekti. Annesi mi yoksa yakını mı olduğu henüz bilinmeyen kadının, minik kızın durumdan rahatsız olmasına rağmen denemelerini zorla sürdürmesi izleyenleri çıldırttı. Yorumlarda çocuğun bir an önce koruma altına alınması gerektiği belirtilerek, yetkililere çağrıda bulunuldu

07.07.2020 - 11:37 | Güncelleme: ABONE OL
minik kıza sigara içiren kadın
HABERTURK.COM

Geçen yıl eylül ayında 12 yaşındaki kızına içki içiren kadının görüntüleri uzun süre tartışılmıştı. Akılalmaz olay, eski eşinin kızının telefondaki görüntüleri fark etmesiyle ortaya çıkmıştı. Çılgına dönen babanın şikâyeti üzerine kadın hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bu olaydan dokuz ay sonra infial yaratan bir görüntü daha ortaya çıktı.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüde, annesi mi yoksa yakını mı olduğu henüz bilinmeyen bir kadının, küçük kıza sigara içirmeye çalışması yer alıyor. Kadın, kahkahalarla küçük kıza sigarayı nasıl içmesi gerektiğini anlatıyor. Kadın, küçük kızın rahatsız olmasına ve 'Ben sigara içmem, babam vermiyor' demesine rağmen kepazeliğini sürdürüp, zorla denemelerine devam ediyor. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüde yer alan minik kızın bir an önce koruma altına alınması istendi. Çılgına çeviren olayla ilgili yetkililer göreve çağrıldı.

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