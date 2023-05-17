Korkunç olay! Kardeşini yastıkla boğdu!

AA

Antalya'nın Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi'ndeki bir apartta konaklayan Hüseyin B'nin (57) cansız bedeni gece saatlerinde bulan apart çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kardeşi tarafından boğularak öldürülen Hüseyin Batur.

VÜCUDUNDA KESİK İZİNE RASTLANMADI

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine aparta, Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin B'nin vücudunda herhangi bir delici ve kesici iz olmadığı tespit edildi.

KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu hayatını kaybeden Hüseyin B'nin kardeşi Ö.B. cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

YASTIKLA BOĞDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Ö.B. jandarmadaki ilk ifadesinde, kardeşi Hüseyin B'nin sağlık sorunları olduğunu ve acısını dindirmek için yastıkla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

KATİL KARDEŞ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.