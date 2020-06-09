Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'ndeki serada işçi olarak çalışan Suriyeli Faız ile Fatma Casım'ın 1,5 yaşındaki çocukları Mahmud Casım, 80 metrelik sondaj kuyusuna düştü.

AA'da yer alan habere göre, çocuğun düştüğünü gören sera çalışanları, durumu 112 Acil Yardım Hattı'na bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğun 80 metre derinliğindeki kuyunun 24'üncü metresinde sıkıştığını belirledi.

Yaklaşık 4 saatlik bir çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Casım'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Burada yapılan otopsinin ardından küçük çocuğun cenazesi defnedilmek üzere dayıları tarafından teslim alındı.