İHA

Kaza, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi D650 Karayolu’nda Kocabayramlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda seyir halinde olan bir otomobil ile kamyon çarpıştı.

AA'nın haberine göre, kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.