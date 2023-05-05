Herkesin başına gelebilir! Kızıyla yolda yürüyordu! Silah 2 km uzaktan ateşlendi!

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Demir'i, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan kadın, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Demir'in vücuduna isabet eden mermi çekirdeği ile Ali Ö'nün (61) silahında yapılan kriminal eşleşmelerinin ardından, zanlının bu kişi olduğu tespit edildi.