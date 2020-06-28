İHA

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu Yüksekögretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle oluşabilecek kalabalığın önüne geçmek ve riski azaltmak için belli saatler aralığında sokağa çıkma kısıtlaması uyguladı.

İHA'nın haberine göre, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı. Saat 18:30 itibariyle trafiğe çıkan araçlar, özellikle E-5 Karayolu'nda yoğunluğa neden oldu.

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