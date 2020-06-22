Olay, dün Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, R.K. (39) ile kadın arkadaşı G.T. (37) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışma sırasında R.K., ruhsatsız tabancasını çekip, G.T.'ye ateş etmeye başladı. Trafik kazası nedeniyle bölgede olan trafik polisleri, hemen silah seslerinin geldiği yöne koştu.

Polisler, R.K.'yi etkisiz hale getirerek, tabancasıyla birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.