Ağır yaralanan Aşçı, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.