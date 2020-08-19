İHA

Kentte 11 gün önce 68 yaşındaki Altue El Hassan’ın ailesi, yaşlı kadın için kayıp başvurusunda bulundu. Soruşturmayı sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altue El Hassan'ın damadı M.E.A’yı sorguya aldı.

İHA'nın haberine göre, M.E.A. kayınvalidesini öldürüp 5 katlı binanın zemin katına gömdüğünü ve yaşlı kadının üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

Olay yerine gelen Kilis Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan’ın gözetiminde yaşlı kadının cansız bedeni beton kırılarak çıkarıldı. Olay Yeri inceleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Gözaltındaki M.E.A’nın sorgusu sürüyor.