Son dakika haberler: Kahramanmaraş’ta iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti: Katil zanlısı aranıyor! Cinayet anı kamerada

İHA

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde kan donduran bir olay meydana geldi. ALACAK VERECEK HUSUMETİ VARDI İHA'da yer alan habere göre aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen M.D ve Harun Askara, karşılaştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI Bir müddet tartışan ikiliden M.D, silahla Harun Askara’ya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Askara’yı hastaneye kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Harun Askara hayatını kaybetti. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

KATİL ZANLISI ARANIYOR Görüntülerde M.D’nin elindeki silahla Harun Askara’ya ateş açtığı ve daha sonra olay yerinden kaçtığı, yaralanan Askara'nın yere düştüğü görüldü. Katil zanlısının yakalanması için çalışma devam ediyor.