DHA

Çağlayan Okmeydanı-Hastane metrobüs durağı yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir trafik polisi, D-100 kenarındaki yeşillik alanda ağaca iple asılı bir erkeğe ait cansız beden fark etti.

DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede de, ölen kişinin üzerinde kimliğini belirleyecek herhangi bir evrak bulunamazken, cebinden sadece çakmak çıktı. Polisin çevrede yaptığı aramada da bir battaniye bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin hayatını kaybeden şahsın üzerinde yaptıkları incelemede darp izlerine rastlandığı öğrenildi. Sabah işlerine gitmek için metrobüs durağına yürürken, olayı gören vatandaşlar da meraklı gözlerle polisin çalışmalarını izledi.

Yapılan incelemelerin ardından, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.