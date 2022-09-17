Kafa atıp göğsünden bıçakladı! Metroda dehşet!

İHA'da yer alan habere göre 6 ayrı suçtan kaydı bulunan ve Altınşehir Metro İstasyonu'nda trene binen 22 yaşındaki Emre E. yan baktığı iddiasıyla ortada hiçbir sebep yokken, işinden dönen 30 yaşındaki Deniz T.’ye önce kafa attı ardından da tek bıçak darbesiyle göğsünden ağır yaraladı.

Yüzlerce kişinin gözü önünde cereyan eden olay sonrası bir süre yürüyüp Ataevler Metro İstasyonu’nun içinde yere yığılan Deniz T. ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Bir meyve suyu fabrikasında çalışan genç adamın çok kan kaybettiği ve sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Yaralıya müdahale edilirken, yüzlerce kişinin de olayı meraklı gözlerle izlemesi dikkat çekti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olayı araştıran Nilüfer İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Zanlının Altınşehir Metro İstasyonu’nda trene bindiği belirlendi.

ZANLI İŞ ARAYAN İŞSİZ BİR GENÇ

Gün boyu iş arayan işsiz gencin Altınşehir Gıda Sitesi’nde bazı işyerlerine bilgilerini verdiğinin tespit edilmesi üzerine zanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı.

SORGUSUNUN SÜRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Ağır Suçlar Bürosu’nda sorguya alınan ve yaralama ve bazı suçlardan kaydı bulunan Emre E.’nin sorgusunun devam ettiği, ağır yaralı Deniz T.’nin de ameliyata alındığı belirtildi.